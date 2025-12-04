Трима братя станаха бащи в един и същи ден
©
Повече за голямото съвпадение
Сред децата, които са се родили в рамките на няколко часа, има близнаци и така братята и техните партньорки дадоха на щастливите баба и дядо четири внуци за един ден. Говорителката на болницата, цитирана от ДПА, описа срещата на братята в клиниката като "специален и изненадващ момент“.
"Никаква статистика не би могла да ни подготви за този уникален момент, който ни накара всички да спрем, да се усмихнем и да се развълнуваме отново от магията, която се случва тук всеки ден“, посочи още говорителката на болничното заведение.
Раждаемостта в Израел, която е средно 2,9 деца на жена, е най-високата сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, допълва още ДПА.
Още от категорията
/
Месопреработватели: 60% от свинското месо, което се продава на българския пазар, е родна продукция
10:17
Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци - може би ще ескалират много теми, свързани с нещата, които искаме да кажем и не сме успели досега
10:08
Българинът все по-често търси високопротеинови храни: Фирми отчитат ръст на продажбите на плодови кисели млека с 399%
08:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Здравословни супи за силен имунитет през сезона на гриповете и ви...
23:04 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:47 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.