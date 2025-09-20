Трима воини от две различни племена се сбогуваха с Арената на “Игри на волята" тази вечер. Инфлуенсърката Гергана Христева не успя да преодолее конкуренцията по време на елиминационната битка, а бедстващите Победители загубиха двама от своите. Физиотерапевтът Любослав напусна по медицински причини, а състезателят по билярд Давид се превърна в първия елиминиран участник след Съвета на изгнаниците.В съревнованието между номинираните Гергана първоначално натрупа преднина, но след това изпита поредица от трудности и обърквания по трасето, които доведоха до загуба. Ексцентричната Наталия от Феномените се справи впечатляващо с всички елементи, грабвайки второто място и награда от 50 златни гроша. Победителката Теодора пък си тръгна от Арената със 100 златни гроша.В края на деня за първа среща край огъня се събраха обитателите на най-суровата територия в състезанието - Блатото. След единодушно гласуване останалият на косъм от победата за влизане във Войната на племената Давид бе отлъчен от племето на Червените завинаги.Новият епизод на официалния подкаст на предаването - “След игрите", посреща четиримата елиминирани участници тази седмица – Гергана, Вера, Любослав и Давид, с множество любопитни и предизвикателни въпроси. Какво още им е подготвила водещата Ваня Запрянова, може да видите в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.Утре най-екстремното риалити в телевизионния ефир продължава с кастинг битка, в която три Амазонки ще се борят за място в голямата игра.