Измина повече от половин година от внезапната смърт на португалския професионален футболист Диого Жота. През юли, 2025 г., 28-годишният спортист, както и 26-годишният му брат Андре Силва трагично загубиха живота си в тежка автомобилна катастрофа в Испания.Смъртта на футболиста потопи в скръб съпругата му Руте Кардосo – с която сключват брак само 11 дни преди непелия инцидент. Двамата са заедно от дълги години и имат три деца.След загубата на своята половинка Руте се отдава на грижите на децата – първородния син Денис, роден 2021 г., Дуарте, роден 2023 г. и най-малката наследничка Мафалда, появила се в края на 2024 г.Една от най-важните грижи за Руте обаче е да съхрани жив духа на покойния си съпруг – и да не позволи споменът за него да избледнее. Затова тя прави всичко възможно всячески да почита паметта му.Именно затова, преди броени дни, младата жена участва в "Corrida Mimosa do Dia do Pai“ - състезание за Деня на бащата, празник, който в Италия, Испания и Португалия се чества на 19 март. Руте се състезава под номер 20 - същият номер, с който Жота играеше през по-голямата част от кариерата си, включително в Ливърпул, където клубът впоследствие извади от употреба този номер в негова чест.Това не е първият път, в който Руте използва бягането, за да почете паметта на Жота. През декември 2025 г. тя завърши 10-километровото състезание в Порто, отново носейки номер 20.В началото на месеца Руте сподели в социалните мрежи снимки от Тайланд – където заедно с трите си деца отпразнува 3-я рожден ден на Дуарте. Семейството се наслади на почивка сред красивата природа, която включваше и разходка с яхта, както и среща със симпатичните обитатели на джунглата – слоновете, пише ladyzone.bg.