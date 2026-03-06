Ретроградният Меркурий започна в края на февруари и ще продължи до 20 март – символично завършвайки с настъпването на астрономическата пролет. Този път планетата на комуникацията и информацията е ретроградна в чувствителни Риби, задействайки процеси, които се въртят около емоциите, паметта и интуицията повече, отколкото логистиката.Ретроградният Меркурий във водния знак Риби е особено емоционално преживяване. Вместо хладнокръвен анализ, е време за чувства и интуиция. Това може да бъде дезориентиращо – но и пречистващо, ако си позволим да спрем.Какво ще донесе ретроградният Меркурий в Риби?7 март е специална дата: Меркурий се свързва със Слънцето в аспект, наречен "казими“ (от латински, "в сърцето на Слънцето“). Това е момент на яснота сред хаоса – кратък прозорец за вземане на решения и прозрение. Струва си да го използвате, за да размислите и планирате следващите си стъпки.На 17 март Меркурий ще се срещне със Северния лунен възел – събитията от този ден може да имат кармичен послевкус. Някой ще се появи "с причина“. Предложение за брак ще отвори врати, които не сте виждали преди. Не пренебрегвайте знаците.Ретроградността се случва директно във вашия знак, така че ще го усетите с пълна сила. Това е време за дълбока интроспекция, преразглеждане на стари връзки и творчески проекти. Пазете се обаче от идеализиране – както на хора, така и на ситуации. Вашата емпатия може да ви накара твърде лесно да дадете втори шанс на някой, който не го заслужава. Използвайте интуицията си, но внимателно проверете всички факти.Като знак в опозиция с Риби, затъмнението в Дева плюс ретрограден Меркурий е мощна комбинация за вас. Меркурий е планетата, която управлява вашия знак, така че всеки ретрограден ход удря силно по Девата. Очаквайте объркване на работното място, ненужни детайли, които размиват по-голямата картина, и натиска на перфекционизма. Практикувайте да се освобождавате от контрол – поне за този месец.Второто дете на Меркурий. Вашият блясък и комуникативни умения са вашите суперсили – и те ви подвеждат в момента. Съобщенията се губят, думите се тълкуват погрешно, плановете се провалят. Махнете крака си от педала на газта! Помислете два пъти, преди да пишете или говорите. Това е чудесно време за преразглеждане на проекти, а не за нови инициативи.Независимо от вашия зодиакален знак, ретроградният Меркурий в Риби през 2026 г. призовава всички нас да направим едно нещо: вместо да се паникьосваме, да забавим темпото. Направете резервно копие на компютъра си. Проверете два пъти датата на срещата си. И проверете три пъти границите си. Най-добре е да не подписвате важни документи през това време, ако е възможно.Можете да свалите гарда си само на 9 април, когато фазата след сянката приключи и Меркурий се върне към нормалното си състояние. Вместо това, говорете с хора, които сте пренебрегнали в хаоса на ежедневието; пишете в дневника си; върнете се към това, което наистина докосва сърцето ви.Това може да не е най-лесната част от зимата, но ако се отнасяме към нея като към процес на пречистване, ще излезем по-леки. А пролетта ще дойде точно когато е предназначена.