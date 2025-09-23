The Independent.
"Приемът на парацетамол е вреден", казва Тръмп. "Ще го кажа. Вреден е. Поради тази причина [Агенцията за контрола на храните и лекарствата на САЩ] силно препоръчва на жените да ограничат употребата на парацетамол по време на бременност, освен ако не е медицински необходимо".
Президентът също така заяви, че едно на всеки 12 момчета е диагностицирано с аутизъм, наричайки го "сред най-тревожните развития в общественото здравеопазване в историята". (Реалната цифра е повече от два пъти по-голяма, според правителствените данни.)
Основните медицински групи отдавна са установили, че ацетаминофенът, активната съставка в парацетамола, е безопасен, но са посъветвали бременните жени да се консултират с лекарите си преди да приемат лекарството.
Най-мащабното изследване по темата досега, финансирано от правителството на САЩ, установява, че излагането на плода на ацетаминофен (парацетамол) не води до повишен риск от по-късна диагноза аутизъм. Въпреки че някои други проучвания допускат възможната връзка, експертите подчертават, че до момента няма категорични научни доказателства.
Според специалистите ръстът в случаите на аутизъм през последните две десетилетия се дължи основно на по-високата обществена осведоменост и на разширяването на критериите за поставяне на диагнозата. Робърт Ф. Кенеди-младши - известен с конспиративните си възгледи и скептицизма си спрямо ваксините - продължава да популяризира опроверганата теория, че рутинните имунизации стоят зад увеличаването на случаите на аутизъм.
