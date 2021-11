Тръмп продава хотела си във Вашингтон

© Семейната компания на бившия американски президент Доналд Тръмп постигна сделка за продажба на правата върху хотел във Вашингтон, окръг Колумбия, за 375 млн. долара, след което имотът ще бъде ребрандиран на Waldorf Astoria, пишат Тhe Wall Street Journal и Bloomberg, като се позовават на запознати източници.



Базираната в Маями инвестиционна компания CGI Merchant Group ще придобие Trump International Hotel, разположен на по-малко от миля (1,6 км) от Белия дом на Пенсилвания авеню, твърдят източници, които са отказали да бъдат назовани, защото разговорите са частни. Очаква се сделката да бъде завършена през първото тримесечие.



Купувачът планира да премахне името на Тръмп и да постигне сделка с Hilton Worldwide Holdings Inc. за преобразуване на имота в Waldorf Astoria, управлявана от Hilton.



Тръмп спечели правата за разработването на хотела, разположен в сградата на старата поща във Вашингтон на Пенсилвания авеню, през 2012 г., когато нае сградата от федералното правителство. Хотелът беше ценен актив за Trump Organization и Тръмп отхвърли призивите за продажба на сградата, когато беше избран за президент. Самият хотел е собственост на федералното правителство, но е предоставен за управление със срок на наема за близо 100 години. Бившата Стара поща във Вашинтон разполага с едни от най-големите стаи за гости в столицата.



Компанията на Тръмп полагаше упорити усилия да продаде хотела от 2019 г., когато предложи цена от над 500 млн. долара, съобщи Bloomberg News.



CGI, начело с главния си изпълнителен директор Раул Томас, обяви през миналата година планове за партньорство с бившата баскетболна звезда Алекс Родригес за фонд за покупка на хотели в Северна Америка и Карибите.



Хотелът е генерирал приходи за около 150 млн. долара за четири години, показват данъчните декларации на Тръмп по време на президентския му мандат. Последната декларация, която обхвана цялата 2020 г. и първите няколко седмици на 2021 г., показва, че приходите на хотела са паднали до 15 милиона долара, в сравнение с 40 милиона долара през 2019 г., въпреки че повечето хотели в големите градове претърпяха значителни сривове по време на пандемията.



Въпреки че продажбата ще генерира сериозни парични приходи за хотелската компания на Тръмп, тя ще коства амбициите на компанията за сериозно развитие на пазара, казват хотелиерски анализатори. Хотелът във Вашингтон е бижу в портфолиото на семейство Тръмп. През 2012 г. той надви някои от най-опитните предприемачи в бизнеса, включително Marriott International Inc. и Hilton, за правата върху наема.



Обещанието на семейството да похарчи около 200 млн. долара за ремонт и преобразуване на пощенската станция от 19-ти век в модерен луксозен хотел е била най-високото предложение, казват запознати. По време на управленския мандат на Тръмп в Белия дом хотелът се превърна в любимо място за срещи на републиканците, привличайки фенове, лобисти, депутати и предприемачи преди срещите им с администрацията на Тръмп. Затова сградата беше източник на постоянни противоречия, след като критиците твърдяха, че чужди правителства и други групи по интереси могат да спечелят благосклонност, ако резервират стаи в имота, собственост на компанията на бившия президент.



Според документи, публикувани от комисията по надзор и реформа в Камарата на представителите, хотелът е генерирал приходи от чужди правителства за около 3,75 млн. долара, но все пак е загубил повече от 70 млн. долара по време на престоя на Тръмп в Белия дом. The Trump Organization оспори доклада.



Пазарът за продажба на хотели се подобри през 2021 г., въпреки че възстановяването бе най-силно за имоти в курортни дестинации. Засега пазарът във Вашингтон остава муден, а заетостта на хотелите през туристическия август е била 54%, според актуални данни. Това е едно от най-лошите равнища в САЩ.