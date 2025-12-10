ТАСС.
"Бих казал, че любимата ми дума е думата "мито". Обичам я повече от всяка друга дума в речника", каза той, цитиран от The New York Post.
Американският лидер отбеляза, че работниците в стоманодобивната промишленост, особено в Пенсилвания, "се справят феноменално по-добре" благодарение на неговата стратегия.
"Ако нямахме мита, нямаше да имаме стомана", обясни Тръмп. "Нямаше да имаме нито един стоманодобивен завод никъде в Съединените щати и това би било наистина лошо за националната сигурност", добави той.
Припомняме, че на 2 април Тръмп обяви мита, вариращи между 10% и 49% върху вноса от 185 държави и територии. Универсалните 10% мита влязоха в сила на 5 април, а тарифите за отделни държави влязоха в сила на 9 април.
Тръмп разкри коя е любимата му дума
©
Още по темата
/
Бивш заместник-министър: Ние като че ли правим всичко възможно само и само да задържим САЩ в орбитата на европейските интереси
09.12
Ивета Чернева: Тръмп защитава със зъби и нокти и ще държи до последния момент да не се разкриват досиетата "Епстийн"
17.11
Още от категорията
/
Задава се приятно време
08.12
Калин Врачански: Хората отново са на улиците, защото управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
07.12
Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите. Продължавайте в тази посока. Вие сте личности и сте основата на нашето общество
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Съветите на професионалиста: Какво е добре да погледнете, когато ...
18:30 / 08.12.2025
Отново без него, драмата в семейство Бекъм става непреодолима
10:35 / 08.12.2025
Журналист: Удари ме синдромът на празното гнездо
10:09 / 08.12.2025
За три зодии приключва труден период и се отваря вратата на безпр...
17:51 / 07.12.2025
Уникален медицински случай с "каменно бебе" продължава да впечатл...
17:51 / 07.12.2025
Анна-Шермин: Никога не съм правила секс за пари и не съм била инт...
16:36 / 07.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.