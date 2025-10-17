мненията на потребителите за Trustee Plus са в огромното си мнозинство положителни – над 94% от ревютата оценяват приложението като отлично. Най-често се открояват простотата на работа, бързината на транзакциите и поддръжката на български език.
В Trustee Plus само за няколко секунди можете да купувате и продавате дигитални активи, да извършвате SEPA преводи, да теглите средства от българска банкова сметка, както и да използвате платежни функции благодарение на интеграцията с Quicko Digital. Това превръща картата Trustee Plus в модерно средство за ежедневни финанси – с нея плащате в магазини, онлайн или чрез Apple Pay и Google Pay.
Марина Нестеренко, Head of Support Trustee Plus, подчертава:
"Искаме Trustee Plus да бъде решение, достъпно за всеки – без значение от нивото на знания за криптовалутите. Затова заложихме на прост интерфейс, бърза верификация и пълна поддръжка на български език. Най-много ни радва фактът, че положителните мнения на потребителите растат с месеците – това е знак, че вървим в правилната посока.“
С Trustee Plus лесно ще намерите отговор на въпроса къде да купите криптовалути. Само с няколко клика можете да придобиете Bitcoin, stablecoins или популярни altcoins, а след това веднага да ги използвате за плащания или преводи. Приложението действа като комбинация между инвестиционен портфейл и банкова сметка, премахвайки езикови и технически бариери.
Допълнително предимство е, че решението все по-често присъства в класации за топ криптокарти 2025, отличавайки се с ниски такси, прозрачни условия и богат набор от функции.
За Trustee Plus
От Trustee Plus вече се възползват над 900 000 души в цяла Европа. Това е криптопортфейл, който ви позволява да купувате, съхранявате и харчите дигитални активи в ежедневието – бързо, удобно и сигурно.
Как да започнете да използвате Trustee Plus?
- Изтеглете приложението Trustee Plus от App Store или Google Play,
- Създайте акаунт и преминете бърза верификация,
- Поръчайте безплатна платежна карта,
- Заредете първата си криптовалута и плащайте с нея като с традиционни пари.
Благодарение на своята лесна достъпност и положителните мнения, Trustee Plus се превръща в едно от най-често избираните решения в България – портфейл, който обединява света на криптовалутите с ежедневните плащания.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.