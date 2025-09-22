Tyxлa, пaнeл или EΠK ? Ако и вие не сте сигурни дали да инвестирате в панелно жилище или да се насочите към апартамент в новопостроен блок, вижте по-долу сравнителния анализ между различните видове строителство, за да добиете по-ясна престава за това, което искате и от което имате нужда, преди да предприемете решителната стъпка към закупуване на жилище.Тези сгради са така масови, че в България има цели квартали, само с такива блокове.Панелните блокове са лесни за разпознаване. Те не са по високи от 8 етажа, с класически еднотипни балкони и визия. Като минус тук можем да кажем, че тези жилища почти нямат топло и шумо изолация, приемат бързо външната температура. Често се случва появата на мухъл, заради не добрите свръзки между отделните панели. Друг минус е, че при такъв вид строителство преустройствата са ограничени. И нещо много важно за любителите на преустройството в домовете си – при панелното жилище няма особен шанс за преустройство и строителство. Събарянето на която и да е стена е изключително опасно и нежелано, защото може да доведе до нарушение на целостта на цялата сграда.– това са другите лесно разпознаваеми блокове като строителство. Това са всички високи блокове от по 10 и повече етажи.Този вид строителство е по-устойчиво на земетресения. Една от основните разлики с панелното строителство е, че при ЕПК бетона се излива нацяло по време на строителството, което прави сградите по-стабилни и по-скъпи от панелите. Често вътрешните стени, които не са носещи, се правят от различни материали, дори и от тухли, което дава възможност за известни преустройства вътре в жилището. Топло и шумо изолацията на този вид строителство е малко по-добра от тази на панелните, макар, че това може да бъде променено. Като минус можем да определим зависимостта от асансьор, тъй като тези сгради са високи.– като че ли това изглежда най-добрия вариант за жилище, но не трябва да пренебрегваме факта, че това са и най-скъпите жилища.Най-големия плюс за разлика от панелното и ЕПК строителството е, че тухлените сгради са с най-добра топло и шумо изолация. При този вид строителство имаме по-големи и интересни възможности за преустройства. Минусът тук е основно ценови, тухлените сгради са едни от най-скъпите и запазват цените си с времето. Минусът тук логично е цената, която трябва да платите. Но имайте предвид, че жилищата в тухлени сгради най-много пазят цената си и ако след години решите да продадете жилището си, то може да му вземете добра цена, макар и вече да е по-старо.Освен вида строителство при покупка на нов дом е важно да обърнем внимание и на дограмата, макар, че това е поправимо и ако не Ви харесва лесно може да я подмените, съветват от imoti.net.