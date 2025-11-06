Тук няма да имате достъп до онлайн платформата на Shein
Министерството на финансите, което съобщи решението, не уточни дали то ще засегне новооткрития физически магазин, нито посочи конкретните мотиви зад него. Междувременно достъпът до френската версия на сайта и възможността за поръчки останаха активни след изявлението на правителството, предава Euronews.
Съобщението съвпадна с откриването на първия постоянен магазин на Shein в Париж, разположен в един от най-емблематичните универсални магазини на града. Събитието привлече множество купувачи, но и протестиращи, включително активисти, размахващи плакати срещу марката. Те за кратко прекъснаха церемонията, преди да бъдат изведени от охраната. Стартирането на магазина на компания, отдавна критикувана за екологичните си практики и условията на труд, предизвика остра реакция от страна на екоорганизации, парижкото кметство и представители на местната модна индустрия.
Shein обяви по-рано, че е премахнала всички секс кукли и временно е спряла цялата категория продукти за възрастни, за да извърши вътрешна проверка. Компанията започна разследване, за да установи как подобни артикули са заобиколили контролните ѝ механизми. Междувременно онлайн петиция срещу откриването на магазина събра над 120 000 подписа, а детски и екологични организации осъдиха присъствието на бранда във Франция. Въпреки протестите пред универсалния магазин BHV, голям брой купувачи се стекоха на място, привлечени от ниските цени и възможността да разгледат продуктите на живо.
В отговор на тези проблеми Франция предприема конкретни мерки за ограничаване на влиянието на компании като Shein, Temu и AliExpress. Нов проектозакон включва инициативи за повишаване на информираността на потребителите, забрани за реклами, екологични данъци върху малки вносни пратки и по-строги правила за управление на отпадъците. Предложението вече е одобрено от Сената и предстои да бъде разгледано съвместно с Европейската комисия.
"Това е черен ден за нашата индустрия“, коментира Тибо Льодюноа от Френската федерация на дамската конфекция, според когото откриването на магазина легитимира вредните практики на Shein по света.
