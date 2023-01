Търсенето най-накрая приключи: Откриха световноизвестен рапър, изчезнал преди месеци

© Getty Images Семейството на изчезналия преди месеци рапър Теофилъс Лондон обяви, че е намерен и се чувства добре, съобщи АП. Намерихме Тео, той е добре, обяви братовчедът на Теофилъс - Микайл Ноел в Инстаграм. Ноел помоли да бъде уважена необходимостта на семейството от уединение.



Постът не разкрива подробности за това къде е бил открит Лондон и защо не е потърсил семейството си за контакт. Последните публикации в социалните мрежи на 35-годишния рапър са от юли 2022 година.



Според съобщение на полицията в Лос Анджелис, направено на 28 декември, Лондон е видян за последно в квартала "Скид Роу" в Лос Анджелис през октвмври. След това семейството му е загубило напълно контакт с него.



Теофилъс Лондон има три студийни албума - "Timez Are Weird These Days", "Vibes" и излезлият през 2020 г. "Bebey". Работил е с Кание Уест, познат като Йе. Месец преди да бъде видян за последно, той записа парче с Йънг Франко - "Get Your Money", пише "Телеграф"