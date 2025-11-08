Тя е бляскава и на 54
©
Тя е на 54 години, но по нищо не отстъпва и на по-младите, дори 20-годишни момичета.
В последния си пост в Instagram показа колко стилна и поддържана може да бъде една жена дори пред прага на своя 55-ти рожден ден.
Припомняме, че известната изпълнителка освен добра кариера има и страхотно семейство, което наскоро се увеличи и освен майка на 2-годишния Баян, тя прегръща и малката Касия.
Още по темата
/
Мирослав Еманоилов: На 31 декември Eventim ще се изравни технологично с най-големите пазари като Германия, Италия, Англия, Австрия и Швейцария
07.11
Още от категорията
/
Фитнес инструктор: Топлите месеци засилват метаболизма, но през зимата енергоразходът е занижен
07.11
Габриела Руменова: Без писмена жалба в спор с търговец сте като войник без щит – имате право да се защитите, но нямате с какво
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина известен режисьор
09:46
Народният антибиотик, който много мирише, но и много помага
21:20 / 07.11.2025
Кой и в какви случаи може да ви изпрати на преглед при лекар спец...
14:13 / 07.11.2025
Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да пох...
15:13 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.