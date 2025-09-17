Рап звездата Карди Би официално потвърди, че е бременна с четвъртото си дете. Това ще бъде първото ѝ дете от връзката ѝ с футболиста Стефон Дигс. Новината бе обявена в телевизионно интервю, в което изпълнителката сподели, че двамата с Дигс са изключително щастливи и готови за предстоящото попълнение в семейството.В интервюто известната изпълнителка подчерта, че се чувства силна, уверена и благодарна за възможността отново да стане майка. Тя разказа, че бременността не я спира да бъде активна, както в личния, така и в професионалния си живот. Според нея съчетаването на кариера и майчинство е предизвикателство, но и вдъхновение.Карди Би описа връзката си със Стефон Дигс като стабилна и изпълнена с взаимно уважение. Двамата са заедно от близо година и по думите ѝ си дават силна подкрепа в кариерните си стремежи. Сподели също, че са на една вълна относно бъдещето си - и личното, и професионалното. Певицата вече има три деца от предишната си връзка с рапъра Offset, който има още три деца от предходни отношения. Новото бебе ще бъде седмото в разширеното семейство и първото от новата ѝ връзка със Стефон Дигс.Полът на бебето засега не е разкрит. Карди Би и Стефон са избрали да запазят тази информация в тайна, поне за момента. Въпреки това, феновете вече активно коментират и отправят поздравления в социалните мрежи. Въпреки бременността Карди Би не планира творческа пауза. Тя работи по нов музикален проект и подготвя участия в различни модни и бизнес инициативи. Самата тя казва, че бременността ѝ дава още повече мотивация да продължи да гради.Очаква се следващите месеци да бъдат особено динамични за рапърката както на сцената, така и в личния ѝ живот. За нея това е нов етап в живота, който да я направи още по-силна, вдъхновена и уверена, пише Ladyzone.bg.