Кралят и кралицата на Испания посетиха Рим преди броени дни, а едно от събитията в програмата им бе аудиенция при папа Лъв XIV във Ватикана - тяхната втора среща с него, след като присъстваха на литургия през миналата година.Както и през 2025 г., кралица Летисия отново избра да носи бяло - нещо, което може да изненада всеки, който не е запознат с "привилегията на бялото“ (il privilegio del bianco). Макар протоколът обикновено да изисква жените да носят черно при срещи с папата, съществува изключение, а кралицата на Испания е сред малкото личности, които имат право на него.Този път тя се спря на една от най-елегантните, класически и непреходни материи - туид. Популяризиран от Коко Шанел през 20-те години на XX век, вълненият плат, известен със своята топлина, издръжливост и гъвкавост, остава предпочитан избор сред кралските особи както за дневни, така и за вечерни събития.Роклята, която кралица Летисия бе избрала за случая, бе с обло деколте, дълги ръкави, с втален силует и леко разкроена миди пола.Тя заложи на обувки с нисък ток тип ‚kitten heel‘, които придават елегантност без да жертват удобството. По-конкретно, тя носеше чифт от Magrit с каишка през свода на ходилото, съчетани с чанта от същата марка.Що се отнася до бижутата, тя носеше един от любимите си чифт обеци - висящи диаманти с перли, които могат да се регулират, за да бъдат по-дълги или по-къси.Косата ѝ бе свободно пусната, с път настрани и естествени вълни – нейна често предпочитана от нея прическа.А изненадата дойде, когато стана ясно, че не носи мантиля, вид покривало за глава. Добре известно, че кралицата не е особено привързана към подобен тип аксесоари за коса, така че, освен ако протоколът не го изисква, както в този случай, тя обикновено ги избягва.Това е традиция във ватиканския протокол, която позволява на определени жени да носят бяло като знак на почит и уважение към католическите монархии, като същевременно символизира чистота, невинност и мир.Днес, освен кралица Летисия, право на тази привилегия имат испанската кралица София, белгийските кралиците Матилд и Паола, Мария Тереза и великата херцогиня Стефани от Люксембург, както и принцеса Шарлийн от Монако, пише ladyzone.bg.