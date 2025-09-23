ЗАРЕЖДАНЕ...
Тя е на 15, той на 37, когато се женят, той все още е в брак с друга
На 20 септември актрисата отпразнува своя рожден ден. Тя е позната с ролите си в "Two Women", "Marriage, Italian Style", "Yesterday, Today and Tomorrow" и много други.
Освен че е запазила впечатляваща си кариера и харизма през годините, тя е останала вярна и на любовта. Интересната ѝ житейска история е придружена от бурни любови и истински отношения.
Мъжете в живота на София Лорен
Карло Понти
Карло Понти е най-важният мъж в живота на София Лорен.
Двамата се запознават още когато тя тийнейджърка през 1950 г. Лорен е на 15, а Понти на 37 години. Тогава Понти все още е бил женен за Джулиана Фиастри и отношенията му със София започват тайно.
През 1957 г. те се женят "по доверие" в Мексико, въпреки че юридически бракът е анулиран по-късно поради обвинения в двубрачие.
През 1966 г. становището става окончателно легално. Понти се развежда с първата си съпруга във Франция, получава развод, и двамата с Лорен се женят официално. Те имат и двама синове - Едоардо и Карло Понти.
Бракът им трае до смъртта на Карло Понти през 2007 г. София Лорен е дълбоко обвързана с него не само личностно, но и професионално и творчески. За София Лорен, той е мъжът, с когото тя споделя целия си живот - от възходите и паденията в киното до личните радости и трудности.
Кари Грант
Кари Грант също е актьор, с когото София Лорен преживява силни емоции, но не е станал неин съпруг.
Те се срещат за първи път по време на снимките на филма "The Pride and the Passion" от 1957 г., и между тях се заражда близка връзка.
В различни интервюта и в нейната автобиография София споделя, че Кари Грант ѝ е предложил брак, но тя му отказва, защото е обвързана с Понти и защото усеща, че Понти е нейният "дом".
Въпреки че връзката ѝ с Грант не продължава, неговото присъствие в живота ѝ също оставя силен отпечатък. Той остава символ на едно "какво би било" – важно и романтично, но не го определя като истинската любов, пише Ladyzone.
