Тя е на 57 и по никакъв начин не иска да е на 20
В последното си интервю Джен споделя, че е спряла да се изтощава с безкрайно кардио. Нейната формула през 2026 г. е:
Функционални тренировки: Фокус върху баланса и силата, а не върху горенето на калории.
Закуска с колаген: Анистън не започва деня си без своята доза колагенови пептиди в кафето.
Сбогом на стреса: "Изключих токсичните новини и токсичните хора. Това е най-добрият серум за лице“, казва тя с усмивка.
Въпреки че таблоидите не спират да я "събират“ с Брад Пит или да търсят нов мъж до нея, Джен остава вдъхновение за жените, които избират себе си. разбира се, мъжката компания покрай нея винаги е налична и това винаги са силни, красиви и интелигентни мъже.
"Моите бракове не бяха провал. Те бяха успешни глави от живота ми, които просто приключиха, за да започнат нови“, споделя тя.
Анистън доказва, че приятелството е най-висшата форма на любов. Нейният тесен кръг от приятелки (включително Кортни Кокс) е нейната истинска опора вече три десетилетия.
На 57 Джен продължава да залага на малките черни рокли, денима и кашмира. Тя не следва тенденциите – тя ги създава, като остава вярна на своята класическа естетика, пише ladyzone.bg.
Шеф Манчев се подмлади
11:37
Времето рязко се обръща! Идват гръмотевични бури, температури до 19 градуса, а след това сняг!
12:45
Д-р Юлияна Томова за китайската Нова година: Възрастните даряват на децата червени пликове с пари, което символизира късмет и благословия
10.02
Мощна и опасна буря удря части от Европа
12:52 / 11.02.2026
Познавач "удари" 17 081.04 евро прогнозирайки 8 мача с 5 евро зал...
12:21 / 11.02.2026
