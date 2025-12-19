Тя е на 70, а той на 57 и раздялата им се оказа особено тежка
©
Бившата златна двойка, чиято шокираща раздяла през септември 2023 г. смая Холивуд, вече не работи по заравянето на томахавката, след като Деб се подразнила от влюбените изяви на Хю с половинката му.
"Хю и Сътън са навсякъде в момента - червени килими, концерти, дори се гушкат на улицата", казва вътрешен човек пред списание New Idea.
"Сякаш е приел примирието им като зелена светлина, за да постави Сътън на преден план в света си - и това оказва натиск върху Деб, с който тя не е готова да се справи."
Източникът добави, че за 70-годишната на Деб й е било особено трудно да види как 57-годишният Хю представя 50-годишната Сътън на всички свои австралийски приятели в Ню Йорк, когато са посетили в австралийски пъб с Кейт Хъдсън.
И Хю, и Сътън публикуваха кадри на звездата от "Най-великият шоумен", която пее "Sweet Caroline" с Кейт по време на караоке.
"Трудно е за Деб да приеме това, дори две години след раздялата им. Всички те са и нейни стари приятели... да чуе, че всички пеят заедно "Sweet Caroline" е просто твърде много. Тя се чувства сякаш е пренебрегвана от хора, с които е била наистина близка", разкриха те.
New Idea също твърди, че плановете на Хю да доведе Сътън в Австралия през коледните празници са били последната капка, която е преляла чашата за бившата му съпруга.
"Той е луд. Деб се съгласи на примирие миналия октомври с надеждата за спокойна семейна Коледа, на която децата да се насладят", казва вътрешният източник пред изданието. "Хю очаква твърде много и Деб ясно заяви, че не иска шоуто за целувки между Хю и Сътън да е близо до нея."
През октомври беше съобщено, че след близо две години емоционални сътресения Хю и Дебора-Лий най-накрая са в по-добри отношения. Деб смая феновете си по-рано тази година, когато описа разпадането на близо 30-годишния си брак като "травматично предателство", което я "е наранило дълбоко", пише dir.bg.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Александра Петрова: В столицата на Намибия могат да се видят двете крайности – изключителна бедност и разточителен лукс
16:41
Международен панаир Пловдив активно подготвя най-голямото икономическо събитие за агробизнес на Балканите
13:29
Невероятни кадри от Дубай и Абу Даби: Улиците се превърнаха в реки, водата нахлу в търговски център
12:31
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
17:07 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.