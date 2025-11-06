Шер отвърна на критиките за 40-годишната разлика във възрастта между нея и приятеля й ѝ Алекс "А.Е.“ Едуардс.Radar Online съобщава, че 79-годишната певица категорично твърди, че възрастта не е била проблем във връзката ѝ с музикалния изпълнител, настоявайки, че двамата се забавляват страхотно. На въпроса как се чувства относно скептиците, които поставят под въпрос романса ѝ с 39-годишния мъж, тя отговори: "Все ми е тая. Те не живеят моя живот. Никой не знае какво става между нас, но просто си прекарваме страхотно“.Шер разкри и какво мисли Едуардс за връзката си с жена, която навършва 80 години през май“ Знаете ли, остарявам, но духът ми е по-млад“.Просто го обичам“, възторжено възкликна тя, добавяйки "мисля, че е красив. Той е наистина талантлив. Той е един от най-талантливите хора, които съм срещала“, пише "Телеграф".