Тя е все така чаровна и на 43

© Американската поп певица Бритни Спиърс днес навършва 43 години, научи Ruse24.bg. Тя е една от най-продаваните певици за всички времена с над 100 млн. продадени копия на албуми и 98 млн. продадени сингли.



От нейния дебютен албум Baby One More Time са продадени над 30 млн. копия по цял свят, което го прави един от най-продаваните дебютни албуми за всички времена. Има по-малка сестра, Джейми Лин Спиърс, която е актриса.



Родена в Маккъмб, Мисисипи и израснала в Кентуд, Луизиана, тя става известна с участието си в детския New Mickey Mouse Club в сезоните му от 1993 и 1994 г. сред "колегите ѝ там са Джъстин Тимбърлейк (който по-късно става член на поп бандата Ен Синк), Кери Ръсел, и Кристина Агилера. Най-големите ѝ вдъхновения са Мадона и Джанет Джаксън, с които тя има доста добри отношения, дори дует с Мадона и обща песен (Me against the music).



Тя израства в семейството на Джейми Спиърс и Лин и има сестра Джейми Лин и брат Брайън. Също тя има и изгубен брат, който се казва Дейвид Спиърс Има двама сина – Шон Престън и Джейдън Джеймс, от брака ѝ с Кевин Федърлайн. През юни 2007 г. тече развод на певицата със съпруга ѝ, който по-късно иска попечителство над децата, поради пристрастеност на певицата към наркотици. През 2022 година отново е бременна от годеника си Сам Асгари, но за съжаление губи детето си в доста ранен период от бременността. През ноември 2007 г. Бритни е приета в психиатрична клиника, където се лекува от наркотичната пристрастеност. Днес тя е в добро здравословно състояние и се грижи за децата си. През ранните години на кариерата си Бритни има конкуренти на поп-сцената като изпълнителки от също голяма величина – Кристина Агилера, Пинк, Бионсе, Гери Халиуел. Както и изпълнители, добили известност с по един-два хита за определено време. Доказването във времето идва едновременно с признанието на феновете, които са успели да съхранят аурата на Бритни в сърцата си. Неслучайно Мадона признава Спиърс за поп-принцесата на днешния музикален свят, особено след съвместната реализация на сингъла "Ме Against The Music“. Новите проекти от 2008 и 2009 г. извадиха нови песни, чиито клипове не може да бъдат пропуснати от ценителите на добрия поп-денс стил – Gimme more, Piece Of Me, Break The Ice, Womanizer, Circus, If You Seek Amy, и някои последните за момента (Radar, 3 , Till The World Ends и I Wanna Go).



През 2011 г. по музикалните телевизии се завъртат новите хитове от седмия студиен албум: "Hold It Against Me“, където певицата е в символична борба със самата себе си – нещо, което на всеки се налага, за да постигне целите си. През 2012 г. в началото на декември прави хитовия дует с Уил Ай Ем – Scream & Shout, в който тя се оприличава от медиите като актрисата Джейн Фонда. Изпълнява песента Ooh La La, която е към саундтрака на детската анимация Смърфовете 2 от 2013 г. [2]. А веднага след това представя и Work Bitch, след което стартира серия от концерти в Лас Вегас. През месец май 2015 г. създава клип съвместно с австралийската рапърка Иги Азалия – Pretty Girls.



Дебютният ѝ албум, издаден от Jive Records, ...Baby One More Time в началото на 1999 г. веднага влиза в музикалните класации в САЩ и оглавява тези във Великобритания. Сингълът, носещ същото име също става номер 1 в много страни и е придружен от видеоклип. Бритни Спиърс е в челните класации на много известни списания. През 2012 г. сп. Билборд я обяви за най-привлекателната поп изпълнителка, а VH1 я класира под номер 1 в "100-те най-влиятелни жени в музиката“. Тя е най-продаваната изпълнителка на изминалото десетилетие и е определяна като "Принцесата на поп музиката“