Тя маха имплантите от всички части на тялото си
След като бе застрашен животът й заради наличието на опасна бактерия следствие от поставянето на имплатни в седалището, тя издаде, че възнамерява да се сбогува с всички чужди тела в организма си и по-специално – с изкуствения си бюст. В официалния си профил в Инстаграм тя сподели серия от снимки, запечатали настоящата й визия.
“Сега изглеждам така, без странични пълнежи, които отдавна ме дразнеха. Исках да махам гръдните си импланти, но явно с причина първо изчезна изкуственото дупе. Сега ме е страх", откровена е брюнетката, която по-рано сподели, че се е разминала на косъм от тежки последствия заради наличието на популярния гел за обем. Моника е категорична, че ще намери специалисти, на които да се довери, стига да се възстанови напълно от сегашната борба. Тя не пропусна да сподели, че лечението вече дава резултат. “След отрицателна микробиология днес съм се справила успешно с бактериите. Това е първото ми пътуване в чужбина, кратко, но сладко бизнес трипче със самолет... Нося с мен широкоспектърни антибиотици, обезболяващи и какво ли още не, страхът ми е взет... Иначе щом аз успях и вие ще успеете да избиете тези упорити бактерии", пише Моника.
Тя се намира във Виена. Непосредствено преди посрещането на едни от най-чаканите дни в календара – Бъдни вечер и Рождество, Валериева си подари разходка във вълнуващия град, известен с красивите си базари, грандиозната украса и топлото посрещане, пише "Телеграф".
