ЗАРЕЖДАНЕ...
Тя направи зашеметяващо завръщане - в перфектна форма след раждането
©
Актрисата и продуцент избра дреха от пролетната колекция на Джорджо Армани Privé за 2025 г., селекция, която е и почит към покойния дизайнер, който почина на 91 години по-рано този месец.
Роклята имаше прозрачна основа, покрита със сложна мъниста, която образуваше флорални и пейсли мотиви по цялата дължина на прозрачния плат.
Визията включваше изцяло гол гръб, като презрамките на тоалета се сливаха в центъра на гърба на Роби в голямо, инкрустирано с бижута ядро, изработено от кръгли и крушовидни камъни.
Роби съчета бляскавото облекло с минимални бижута, позволявайки детайлната изработка да остане на фокус. Тя допълни ансамбъла със сребърни токчета от Aquazzura и много елегантна прическа.
Както стана ясно от престурнето за боксофис хита "Барби", никой детайл не е твърде малък за Роби и нейният стилист Андрю Мукамал. Тази вечер не направи изключение: под прозрачната си рокля тя носеше прашки с мъниста.
Тя мина по килима редом до колегата си Колин Фарел, с който заедно играят в предстоящата драма. Фарел носеше черен костюм, под кафявия си шлифер.
Марго Роби е на първото си престурне от раждането на сина си със съпруга си Том Акърли през октомври 2024 г. Говорейки наскоро за майчинството, тя каза пред Entertainment Tonight: "Това е най-хубавото.“
Роби е запазила името на детето си в тайна, но сподели, че родителството е било дълбока промяна в живота ѝ, пише Ladyzone.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
11:52
Почина велик щангист
12.09
Художничка, която нарисува Лили Иванова върху стена: Въпреки че не мога да чуя нейните песни, аз усещам нейната енергия
12.09
Камелия Дунавска: Естетическата гимнастика е много по-артистична и танцувална от художествената
12.09
Астролог: Хората могат да усетят напрежение, объркване, умора и емоционален дисбаланс в този период. Идват важни събития
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Известен готвач заплаши популярен влогър: Да си извади ограничите...
19:11 / 12.09.2025
Yettel стартира предварителните поръчки за новите модели iPhone, ...
17:00 / 12.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.