ЗАРЕЖДАНЕ...
Тя навърши 56 години, той – 81, а любовта им не угасва
©
Една от най-известните двойки в Холивуд отново отбеляза специалния си ден заедно. Катрин Зита-Джоунс честити на съпруга си с обща снимка в своя Instagram профил.
"Честит рожден ден, Майкъл! Да споделям този специален ден с теб е веднъж в живота!“, пише тя.
Двамата са женени от 2000 г., имат две деца и често показват в социалните мрежи колко силна остава връзката им след повече от две десетилетия заедно. Как се е променила актрисата, откакто вече е омъжена, вижте по-надолу в текста.
Катрин Зита-Джоунс пробива в Холивуд още през 90-те години. С дългата си тъмна коса, блестяща кожа и лек, но подчертаващ чертите й грим, тя изглежда съвсем естествена. Тогава тя често се появява в по-семпли тоалети.
2000-те – след международния успех на "Маската на Зоро“ и "Чикаго“ актрисата вече е сред най-желаните гости на червения килим. Там тя блести в пищни дизайнерски рокли, често в сатен и коприна, с меки ретро вълни в косата и ярки бижута. Визията й става символ на холивудска елегантност и женственост, която приковава погледите.
Актрисата на прожекцията на филма на Джоел и Итън Коен "Непоносима жестокост“ през септември 2003 г. във Венеция.
С годините стилът на актрисата през 2010 г. придобива още по-изискан вид. Катрин започва да експериментира с по-смели кройки, дълбоки деколтета и ярки цветове, но никога не изневерява на усещането за класа. Често я виждаме в тоалети на големи модни къщи, съчетани с минималистичен, но ефектен грим, който подчертава естествената й красота.
През последните години актрисата показва себе си и мъжа си в далеч по-непринуден вид. Тя публикува кадри в социалните мрежи, докато е с прибрана коса и е облечена в спортни дрехи.
Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас са заедно повече от две десетилетия. Двамата се запознават през 1998 г., а две години по-късно на 18 ноември 2000 г. – сключват брак на бляскава церемония в Ню Йорк. Семейството им се допълва от двете им деца – синът Дилън Майкъл, роден през 2000 г., и дъщерята Керис Зита, която се появява на бял свят през 2003 г. Днес четиримата често се появяват заедно на публични събития и не крият близостта си, като дори споделят семейни моменти в социалните мрежи, пише Ladyzone.
Още по темата
/
Момиченце е!
25.09
Още от категорията
/
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:22
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Жълт код е в сила за утре във Варна
16:50 / 25.09.2025
Климатологът Симеон Матев: Краят на лятото настъпи!
12:43 / 25.09.2025
Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до ...
11:18 / 25.09.2025
Празник е! Ето какво е забранено на жените
08:20 / 25.09.2025
Жълт код! Варна е предупредена за днес
08:23 / 25.09.2025
Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
23:01 / 24.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.