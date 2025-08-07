ЗАРЕЖДАНЕ...
Тя отново предизвика фурор с появата си
©
Във вторник, 5 август, 37-годишната основателка на Fenty излезе в Лос Анджелис, облечена в дълга до пода рокля в пастелни цветове със структурирано деколте. Ансамбълът без ръкави е с розови мотиви с фини бебешкосини и неоново жълти акценти.
Риана съчета роклята с големи обеци и пръстен с роза, а за повече комфорт избра ниски маратонки в неонови цветове.
Косата на звездата беше частично прибрана назад, а гримът й беше в нежни розови тонове.
Бъдещата майка на три деца, която очаква третото си бебе с партньора си A$AP Rocky, демонстрира звездния си стил за бременни през цялата си бременност. На 20 юли тя беше снимана в Санта Моника, Калифорния, след вечеря в Giorgio Baldi, облечена в тъмносиньо сако от ERL, оставено отворено, за да разкрие голото ѝ коремче, и прозрачен сутиен Savage x Fenty.
Певицата използва аксесоари с вратовръзка на точки, изработена от ERL, и чифт златни колиета с имената на двамата ѝ сина - Riot, на годинка и девет месеца, и RZA, на 3 години.
Докато излизаше на вечеря в Giorgio Baldi след премиерата на "Смърфовете“ в Лос Анджелис на 13 юли, Риана облече бяла рокля от Pieter Mulier на Alaïa, която подчертаваше корема ѝ.
Горнището включваше качулка, която се спускаше във високо деколте, а полата до пода имаше скулптурна извивка от подплънки около талията, създавайки разкроен вид на бедрата ѝ. Риана допълни визията с черни правоъгълни слънчеви очила и купчина диамантени гривни.
За световната премиера на "Смърфовете“ в Брюксел на 28 юни, деветкратната носителка на награда "Грами“ излезе с Роки, облечена в ефирна визия с прозрачна централна част, която разкриваше корема ѝ.
Според модната къща, изработката на ансамбъла Chanel, който включваше копринен шифонен топ и пола в тъмен нюанс на зеленото, е отнела 840 часа. Комплектът е бил украсен с пайети, кристали и пера. Според Chanel визията е вдъхновена от колекцията висша мода пролет/лято 2003 г. на марката и е допълнена с органза и камелия в тон, както и с копчета, инкрустирани с бижута.
Припомняме, че Риана и Роки разкриха, че очакват третото си дете на Met Gala 2025 през май.
През юли източник на People каза, че двойката е "развълнувана“ да посрещнат третото си дете, добавяйки, че "наистина са готови за тази глава и връзката им само се е задълбочила, откакто са станали родители“.
Според източника, Роки "е бил невероятно внимателен и грижовен през цялата бременност“, което включва "смяна на пелени, спазване на ритуали преди лягане и забавление“ на синовете си.
"Той е напълно съобразен с нуждите на [Риана]“, каза източникът за рапъра, цитира Ladyzone.
Още по темата
/
На 32 с нова визия
15:32
Още от категорията
/
Бизнесмен: В миналото Одрин беше като мол за българите, но вече избират нови търговски маршрути
14:11
Вирусолог: Основният проблем на това заболяване е продължителната болка, която е доста устойчиви на обичайните обезболяващи средства
13:44
Диетолог: Не може всяка хапка, всяко ставане вечер до хладилника, да води до вина, срам, самосъжаление и до чувство на провал
09:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.