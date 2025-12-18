Комедийната актриса Ейми Шумър наскоро демонстрира важна промяна в живота си – най-сетне тя се сдоби с мечтаната стройна визия. 44-годишната Шумър от години водеше борба с излишните килограми и стигаше дори до крайни методи – като употребата на медикамента Ozempic, например, или липосукция.Днес Ейми е своеобразен победител в трудната битка. И изглежда по невероятен начин, който веднага привлече вниманието на феновете и обществеността.Въпреки новата визия обаче, а може би и именно заради нея, Ейми и съпругът ѝ Крис Фишър решават да прекратят брака си. Актрисата сподели неочакваната новина в социалните мрежи."Крис и аз взехме трудното решение да сложим край на брака си след седем години. Обичаме се и ще продължим да се фокусираме върху отглеждането на сина ни. И ще сме благодарни, ако хората уважават личното ни пространство в този момент“, написа комедиантката.След което добавя, в типичния си хумористичен стил: "Но не защото съм свалила няколко килограма и съм решила, че мога да си хвана някой баскетболист. И не защото той е секси готвач с брада, носител на престижни награди, който още може да сваля мацки. Раздялата е приятелска, съгласувана, с любов и уважение!“Ейми и съпругът ѝ сключват брак през февруари 2018 г. Имат един син — Джийн, роден година по-късно.Всъщност, през последните седмици се появиха известни спекулации относно отношенията между Шумър и Фишър. Близък до двойката източник сподели пред People, че имат известни проблеми - каквито често имат хората в дългогодишни бракове. Но и че все още са отдадени на връзката си, пише Ladyzone.В публикация в Instagram от 1 декември Шумър отговори на спекулациите около брака си, като написа, че каквото и да се случи между нея и Крис, то няма нищо общо с отслабване или здравословни състояния."Стискам палци да преминем през това“, добави тя тогава. "Той е най-добрият.“Но явно Ейми и Крис така и не са успели да изгладят противоречията си и в крайна сметка са стигнали до решението да се разделят.За последно двамата се появяват заедно на светско събитие през юни - на премиерата на документалния филм "Room To Move“ в рамките на кинофестивала "Tribeca“ в Ню Йорк.