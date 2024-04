Тя приключва кариерата си

© На Лизо ѝ е писнало от негативизма, който изпитва онлайн.



"Уморих се да търпя да ме закачат всички в живота ми и в интернет", написа 35-годишната носителка на "Грами" в Инстаграм в петък, 29 март.



"Всичко, което искам, е да правя музика, да правя хората щастливи и да помагам на света да бъде малко по-добър от това, което намерих. Но започвам да усещам, че светът не ме иска в него".



Певицата обяснява, че "постоянно се противопоставя на лъжите, които се изричат по нейн адрес, за да има влияние и възгледи", пише US Weekly.



Тя също така отбеляза, че често се чувства "всеки път в центъра на шегата заради начина, по който изглежда", и се опасява, че характерът ѝ "се разнищва от хора, които не я познават".



"Не съм се съгласила на това - добави тя. "АЗ СЕ ОТКАЗВАМ."



Макар да не е ясно какво е довело до последния пост в Instagram на изпълнителката на "About Damn Time", Лизо се оказа в полемика, след като беше обвинена в тормоз и дискриминация.



Us Weekly потвърди през август 2023 г., че три от бившите беквокалистки на Лизо са посочили певицата в съдебен иск, твърдейки, че тя е създала враждебна работна среда и е насърчавала религиозен тормоз, дискриминация на хора с увреждания и сексуален тормоз.



По-късно Лизо нарече обвиненията "фалшиви" и "твърде възмутителни, за да не бъдат адресирани".



"Тези сензационни истории идват от бивши служители, които вече публично признаха, че са им казали, че поведението им по време на турнето е било неуместно и непрофесионално", каза тогава Лизо. "Като артист винаги съм била много страстна към това, което правя. Отнасям се сериозно към музиката и изпълненията си, защото в края на краищата искам да издавам само най-доброто изкуство, което представя мен и моите фенове."



През последните седмици обаче Лизо се фокусира върху различни проекти, включително пускането на пазара на нейното Yitty Shapewear. Тя също така се зарича, че предстои да се появи нова музика.



"Пиша най-хубавата музика и съм толкова развълнувана да я чуете", написа тя чрез Instagram по-рано този месец. 'Почти съм готова отново да бъда нормален човек... да бъда навън... да обичам и да се доверявам на хората... да се опитам да намеря нови приятели... да изляза на живо... да пея и да говоря за болката и радостта си... просто ми дайте още малко време. Благодаря ви за търпението, а на тези, които не ме последваха, също благодаря, защото сега знам къде сме."