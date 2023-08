Тя се виждала едновременно с 21-годишно момче и 91-годишен мъж

© Кандис Бушнел казва, че опитът й през 90-те години я е накарал да напише колона за списание New York Observer за това какъв е сексуалният живот на нюйоркчани.



Писателката Кандис Бушнел, добила световна известност с книгата "Сексът и градът", казва, че възрастта е само число и признава, че преди много години се е виждала с 21-годишно момче и 91-годишен мъж по едно и същото време.



Известната писателка в интервю за Us Weekly разказа подробности за сексуалния си живот и връзките, които са я вдъхновили да създаде образа на Кари Брадшоу, но и тези на Саманта Джоунс, Миранда Хобс и Шарлот Йорк.



"Знаеш ли, имам толкова много луди приключения на срещи. Искам да кажа, че за една седмица излизах с човек, който беше на 21 години, и един възрастен мъж, който беше на 91.



"Никой не ви казва, че това може да ви се случи“, казва тя, пише "Телеграф".



Писателката, която в момента е необвързана, каза в интервюто, че годините нямат значение за нея, защото никой не знае каква химия може да възникне между двама души.



"Затова ще изляза с 20-годишен и някой на 90 години. Разведена съм и нямам всички отговори. Но това е моето мнение за срещите – никога не знаеш кога ще си допаднеш с някого“, каза тя.



Кандис казва, че опитът й през 90-те години я е накарал да напише колона за New York Observer за това какъв е сексуалният живот на жителите на Ню Йорк.



И тогава се е родила идеята за "Сексът и градът" и Кари Брадшоу.



Но Бушнел казва, че тя и Кари всъщност нямат много общо.



"Не чувствам, че героят съм аз. Не се омъжих за богат човек. Не се омъжих за Звяра. Но точно като Кари, аз отново съм сама“, казва тя.