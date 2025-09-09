ЗАРЕЖДАНЕ...
Участничка от "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Снощи по време на премиерата на сезон 7 на "Игри на волята" стана ясно, че Александра Колева от село Рогош е една от участничките.
Малко известно за широката публика е, че Алекс е всъщност сестра близначка на Дани от последния сезон на "Един за друг". Може би не се сещате кой е Дани, но няма как да не сте запомнили съпругата му Стела, която бързо си навлече негативните коментари на зрителите.
Цялото семейство Колеви е завършило Хуманитарната гимназия в Пловдив.
Александра е на 25 години и по думите ѝ се занимава с развиването на семеен бизнес.
Тя оценява външния си вид с 10 от 10, като 4 от тези точки отдава на медицината и естетическата хирургия.
"Момичетата от село могат да изглеждат и така. Реших да си събера пари и си продавах ненужните дрехи, за да си направя корекциите. Оправяла съм си бюста. Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така. Леля ми ми е втора майка и държи да не се излагам, а да чета.", каза във визитката си тя.
/
Владо Карамазов: Предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият
07.09
/
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако вътрешното производство не се компенсира с внос
08.09
____032
преди 2 ч. и 51 мин.
кое е по-страшното? Тъпа с*ива или тъпа кифла"
милковив
преди 3 ч. и 40 мин.
Само като ти видя джуките и веждите, веднага ми става ясно колко четеш! Бюста въобще не искам да ти го гледам! Сигурен съм, че прилича на две захлупени купи за супа - грозно и неестествено, като всичко друго по теб!
