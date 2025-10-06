ЗАРЕЖДАНЕ...
Участниците в "Ергенът: Любов в рая" пропищяха от условия във вилите
Вилите, предоставени от продукцията за настаняване, блестят само отвън. Вътре обаче луксът се оказал илюзия, издават от кухнята на предаването. Стаите били почти празни - без гардероби и шкафове, което принуждавало дамите да държат всичките си вещи в куфари, разпилени по земята.
Зрителите побързаха да заклеймят участничките като "разхвърляни мърли", но Габриела Цонева, позната още като Габи Бланко, защити себе си и останалите в социалните мрежи: "Преди да коментирате, че дрехите ни били в куфари по земята и изобщо разхвърляни навсякъде, огледахте ли се случайно дали имаме гардероби или обособени места, в които може да си държим вещите? Със сигурност нямаше да са ни смачкани по куфарите, ако имаше къде да стоят!", написа тя ядосано.
Още по-категорична беше Кристина Пламенова, която разкри истинската атмосфера в "луксозната" къща: "Хората не знаят, но в нашата вила се събираха по 10 човека, които всяка вечер пиеха до 3-4 сутринта. Аз си лягах в 12 и като станех сутринта започвах да прибирам и да оправям, каквото е останало от снощи! И пак не можех да смогвам! И да, нямахме гардероби!"
Любопитна снимка, която обикаля интернет, допълва картината. На кадъра се вижда мивка, препълнена с мръсни съдове и прибори, оставени сред цяла нощ купонясване.
Не по-различно е и положението с по-интимните срещи между участниците. Зрителите, свикнали с предишни сезони, където имаше романтика в петзвездни ресторанти, вечерни круизи и приказни гледки, този път се оказаха свидетели на далеч по-скромни срещи. Вместо шампанско и гурме вечери, често от продукцията мятат по едно одеяло на плажа, а от двойката се очаква да импровизира и да симулира някаква "романтика".
"Ако не сте снимали риалити, значи изобщо не сте наясно как стоят нещата. И дума не може да става за почивка. Не сме били там на почивка!", категорична е устатата Габи Бланко, която явно не се притеснява да покаже грозната страна на "райското" преживяване.
Явно зад красивите кадри от Родос се крие доста сурова реалност – липса на удобства, шумни купони до зори, изтощителни графици на снимки и разочарование от "лукса", който се оказва само телевизионна илюзия. За зрителите шоуто е забавление, но за участниците – изпитание на нерви, търпение и адаптивност.
