Участник от "Игри на волята" ще става татко
Любимецът от риалити формата изненада приятно своите последователи в социалните мрежи с вълнуващо съобщение, придружено от снимка с половинката му – красива брюнетка, на която вече ясно личи наедрялото коремче.
"2026 ще помагаме на демографската криза“, написа с чувство за хумор Стратимир под кадъра, който моментално предизвика вълна от поздравления и сърдечни пожелания от фенове, участници от формата и известни личности.
Новината за бъдещото бащинство идва като естествено продължение на позитивния имидж, който Стратимир изгради по време на участието си в "Игри на волята“ – уравновесен, силен и честен състезател, който често бе наричан "гръбнакът на отбора“ и вдъхваше доверие с поведението си както в битките, така и извън тях.
Макар че рядко говори за личния си живот, сега той с гордост споделя най-важната новина в живота си – предстоящото бащинство. Според близки до двойката, бебето се очаква в средата на годината, а подготовката за новата роля вече е в разгара си.
"Той е готов да бъде баща – с тази сила, но и с доброта, която притежава, детето му ще има страхотен пример“, споделят фенове в коментарите.
Предстои вълнуваща година за Стратимир, който не само влиза в нова житейска роля, но и вече е обичан от хиляди българи като част от емблематичните участници в едно от най-гледаните риалити предавания у нас, пише "Блиц".
