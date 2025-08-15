ЗАРЕЖДАНЕ...
Учен разкри истинската тайна на дълголетието
© youtube
В подкаст за Ygeiamou , д-р Гонос разглежда теми, вариращи от ограничената роля на генетичните различия, включително факта, че хората са 99,9% генетично идентични, до начина на живот на жителите на Икария, които живеят в една от известните "сини зони“ за дълголетие в света. Там хората са известни с по-дългата си продължителност на живота, активната си напреднала възраст и по-бавния си ритъм на живот, който насърчава благополучието.
Вместо да се стреми към сложни научни открития, д-р Гонос се застъпва за прости, устойчиви навици: ежедневни леки упражнения, придържане към средиземноморската диета, адекватен сън и намаляване на стреса, където е възможно. Преди всичко той подчертава важността на "влюбването в живота“, което означава да останем любопитни, ангажирани и да ценим красотата в природата, изкуството, приятелството, поезията или музиката.
Подхранване на душата: Истинският еликсир на живота
За д-р Гонос грижата за душата е истинският еликсир за по-дълъг и здравословен живот. Пренебрегването на този аспект, предупреждава той, може да ускори стареенето – нещо, което често се наблюдава при хора, които след пенсиониране губят своите интереси, креативност и жажда за живот, предава Greek City Times.
Той също така разсъждава върху това как науката вече е трансформирала човешкия живот през последните десетилетия. След Втората световна война продължителността на живота се е увеличила драстично благодарение на медицинския напредък, като например премахването на детската смъртност и широкото използване на антибиотици. Днес статистиката показва, че се очаква едно на всеки четири деца, родени след 2000 г., да доживее до 100 години.
Ролята на природата
Д-р Гонос подчертава потенциала на естествените, необработени храни, богати на биоактивни съединения, много от които са основни продукти на средиземноморската диета. Риган, каперси и зехтин са само няколко примера за това, което той нарича "молекули за оцеляване“, които екипът му от Националната гръцка изследователска фондация активно изучава за евентуалната им роля в насърчаването на здравословното остаряване.
Още от категорията
/
bTV заменя Бесте Сабри
14:53
Горан Стефанов, уредник на Аладжа манастир: Култът към Богородица във Варна датира от Средновековието
14:53
Маги Гигова: Посещавала съм Истанбул много пъти, но при всяко следващо пътуване преоткривам нещо ново
14:25
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.