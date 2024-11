Учени: Млечните продукти могат да направят някои лекарства по-малко ефективни

© Може би сте чували, че някои храни и напитки, като грейпфрут и алкохол, не трябва да се консумират с определени лекарства. Но знаете ли, че млечните продукти могат да направят някои лекарства по-малко ефективни? Този ефект е особено проблематичен за определени класове антибиотици, използвани за лечение на бактериални инфекции.



Антибиотиците, приемани през устата, например като хапчета или в течна форма, трябва да се абсорбират в кръвта, за да действат ефективно. Но когато се приемат с млечни продукти, като прясно или кисело мляко, сирене, някои антибиотици не се абсорбират, както би трябвало. Проучване установило, че абсорбцията на антибиотик, наречен демеклоциклин, в кръвния поток е намаляла с впечатляващите 83%, когато се приема с мляко, в сравнение с вода и храни без млечни продукти.



Демеклоциклинът се използва за лечение на бактериални инфекции на дихателните пътища и пневмония. Друго проучване показало, че когато ципрофлоксацин се приема заедно с мляко, нивата на лекарството в кръвта са с около 30% до 36% по-ниски, отколкото когато се внася в тялото с вода. Този антибиотик се използва за лечение на редица заболявания, от пневмония до гонорея.



Съществуват по-малко данни за ефектите на другите млечни продукти, но проучванията като цяло показват, че те също понижават нивата на антибиотиците в кръвта, макар и не непременно толкова, колкото би направила една чаша мляко например.



Как се пречи на лекарственото усвояване



Учените дават научнообосновано обяснение на този проблем. Оказва се, че млечните продукти съдържат изобилие от заредени калциеви и магнезиеви частици, наречени йони. Тези йони могат да се свържат с някои антибиотици, създавайки "неразтворимо съединение“, посочва д-р Анастасия Шор, асистент професор в колежа по фармация "Туро“ в Ню Йорк.



Неразтворимите съединения не се разтварят във вода и ако лекарството не може да се абсорбира в течността в червата, то не е в състояние да се влее и в кръвния поток. Така че, когато калциевите и магнезиевите йони присъстват в червата, те ефективно улавят антибиотичните молекули там. По този начин количеството антибиотик, което попада в кръвния поток, е значително намалено, което понижава и ефективността на лекарството в цялото тяло.



Трябва да уточним, че това взаимодействие с млечните продукти е проблем само с определени антибиотици - тези, които принадлежат към два класа: тетрациклини и флуорохинолони. Не засяга всички антибиотици. И, за щастие, е доста лесно да се избегне. Ключът е да приемате антибиотици с вода и да спазвате времето за хранене и приема на лекарства.



"За да сме сигурни, че антибиотикът действа по предназначение, пациентите трябва да приемат лекарството 2 часа преди или 6 часа след консумацията на млечни продукти“, казва д-р Шор. - Това намалява контакта на калция и антибиотика в храносмилателния тракт и гарантира, че пациентът получава максимална полза от лекарството."



Също така е важно да бъдете внимателни по отношение на други, не млечни източници на калций или магнезий, като антиациди (лекарства против киселини) и хранителни добавки. Точно както млечните продукти, тези вещества могат да попречат на ефективността на някои антибиотици, предупреждава д-р Шор.



И не само антибиотиците взаимодействат с калция в млечните продукти; други лекарства също могат да бъдат повлияни.



Проучване, публикувано в European Journal of Pharmacology, установило, че когато лекарството за рак на простатата естрамустин (търговско наименование Emcyt) се приема с мляко, то образува комплекс с калций, което затруднява усвояването му от тялото. Друго проучване, публикувано в списанието Acta Pharmacologica et Toxicologica, установило, че лекарството соталол (търговско име Betapace), което се използва за лечение на нередовен сърдечен ритъм, също се свързва с калция. Тази връзка намалява абсорбцията и ефективността му, когато се приема с мляко.



В някои случаи вината не е в калция, а в млечния протеин, наречен казеин. Проучване, публикувано в списание Die Pharmazie, установило, че казеинът може да образува комплекси с лекарства, като фенитоин, използвано за контролиране на гърчове, и по този начин да намали абсорбцията му в храносмилателния тракт.



Ензимите в млякото също могат да причинят проблеми. Според проучване в Journal of Oncology Pharmacy Practice, лекарството за рак меркаптопурин се инактивира от ензим, наречен ксантин оксидаза, който се намира във високи концентрации в млякото. За да се избегне това взаимодействие, пациентите, приемащи меркаптопурин, се съветват да разграничат приема на мляко от момента, в който пият лекарството, за да се гарантира, че ще действа по предназначение.



За да избегнете всякакви възможни взаимодействия между храни и лекарства с млечни продукти, важно е да се консултирате с фармацевта, съветва д-р Шор. Медицински специалист може да помогне да се изясни дали млечните продукти или други източници на калций или магнезий биха направили дадено лекарство по-малко мощно, а потенциалните лекарствени взаимодействия също обикновено са изброени в листовката към медикаментите, пише zdrave.to.