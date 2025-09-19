ЗАРЕЖДАНЕ...
Учени от БАН с пробив, който ще доведе до промени в моделирането на физичните процеси
© БАН
Уникалните изследвания от измерването на йонната температура в дивертора на токамак WEST бяха представени по време на 24-ото издание на Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии. Д-р Йерней Ковачич от Университета в Любляна обяви резултатите от работата на мeждународния екип, включващ учени от четири европейски държави - България, Франция, Чехия и Словения. В лекцията си пред участниците във форума той разказа за научния пробив на изследователите, измерили йонната температура в дивертора на токамак WEST. Екипът е доказал, че температурата на йоните е няколко пъти по-висока от тази на електроните. Винаги при моделни пресмятания се е предполагало, че тези температури са равни, резултатът ще доведе до големи промени при моделирането на реалните физични процеси. Основната цел на провежданите експерименти е да се постигне управляем термоядрен синтез, който е един от най-перспективните бъдещи енергийни източници.
Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии се проведе от 15 до 19 септември в Созопол. Организатори на събитието бяха Институтът по електроника на БАН и Холандският институт за фундаментални изследвания в енергетика в Айндховен. Във форума участваха 112 учени от Англия, България, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Франция, Чехия и Япония. В школата се включиха и тридесет и трима млади учени и студенти. Сред представените теми беше и производството на графен и приложението му в така наречените "умни“ стъкла. Постигнатите резултати са обещаващи за масовото производство на висококачествени стъкло-пакети за бита и автомобилната индустрия.
Още от категорията
/
От цената на това кафе свят ще ви се завие: Колко е скъпa най-скъпата чаша от ароматната напитка
18.09
Д-р Надежда Мунева: Важно е децата да бъдат научени от малки да гледат екрани и да четат от разстояние минимум 35-40 см
18.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Неизвестен досега портрет на Пикасо беше открит в Париж
18:50 / 18.09.2025
Ванга е направила предсказание за Трета световна война, идва съвс...
18:17 / 18.09.2025
Едно от най-опасните създания за хората и животните прониква на н...
16:50 / 18.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.