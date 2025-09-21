ЗАРЕЖДАНЕ...
Учени с голямо откритие в помощ на ортопедията
©
Технологията вече е патентована и разработката има потенциала ефективно да замести увредената костна тъкан при хората, пише "Комерсант", цитиран от money.bg.
Персонализираните импланти са от приоритетните области в биомедицинското материалознание. За такива изделия е особено важно да се осигури не само здравина и устойчивост на корозия, но и механично поведение, подобно на костната тъкан.
"Титановите сплави, включително тези с памет на формата и свръхеластичност, при адитивно производство често губят някои от функционалните си свойства, поради промени в химичния състав по време на атомизация на прах и лазерно топене. За да се справим с този проблем, ние целенасочено коригирахме зададения състав още по време на етапа на топене, увеличавайки съдържанието на титан и намалявайки количествата цирконий и ниобий.
Тази мярка позволи да се компенсира загубата на титан в последващия производствен цикъл и да се получи в изделието целевият състав "Ti-18Zr-15Nb", коментира докторът на техническите науки Вадим Шереметиев, ръководител на лабораторията за сплави с памет на формата от руска страна.
Проби от сплави, произведени по метода на селективно лазерно топене, демонстрираха редица уникални предимства. По-конкретно, техният модул на еластичност е значително по-близък до този на костната тъкан в сравнение с традиционните титанови сплави, произведени по конвенционални методи. Подробни резултати от изследването са публикувани в научното списание Materials Letters (Q2).
"Този нов метод ни позволи за първи път в света да постигнем свръхеластичност с висока обратима деформация в биосъвместима Ti-Zr-Nb сплав от следващо поколение, произведена чрез селективно лазерно топене. Значението на този резултат е неоспоримо, тъй като свръхеластичността е от съществено значение за ортопедични структури, които са подложени на циклично натоварване и изискват висока податливост след разтоварване.
В бъдеще планираме да развием областта на персонализираните продукти с предварително определена вътрешна архитектура, съобразена с индивидуалния пациент", сподели Сергей Прокошкин, доктор на физико-математическите науки и научен директор на лабораторията за сплави с памет на формата.
В момента проби от сплави, произведени от партньорска на университетите организация, преминават предклинични изпитания, след успешното завършване на които се планират клинични изпитвания.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.