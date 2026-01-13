Компонентите на канелата имат редица биохимични механизми, свързани с потенциално ограничаване на канцерогенни процеси – включително регулиране на ключови сигнални фактори, потискане на възпалението и благоприятно влияние върху чревната микробиота и метаболитното здраве при диабет тип 2, показва нов обзор, публикуван в сп. Frontiers in Nutrition.Обзорът е изготвен от учени от Катедрата по фармацевтични и биомедицински науки на Университета "Охайо Нортиърн“ (САЩ), които обобщават и анализират наличните до момента научни данни за действието на канелата.Ароматната подправка се използва с лечебна цел от векове, включително при стомашно-чревен дискомфорт и възпалителни състояния. През последните години обаче тя привличе засилен научен интерес, след като лабораторни изследвания започнаха да показват, че определени нейни съставки влияят на процеси, свързани с хронични заболявания, включително рак.Авторите разглеждат как някои от активните съединения в канелата могат да въздействат върху процеси, които играят роля в развитието на туморите. Най-често изследваното вещество е цинамалдехидът, но внимание се отделя и на канелната киселина, кумарина и различни полифеноли в нея.Изследвания показват, че тези съединения могат да "влияят на управлението“ на клетките – например върху възпалението, начина, по който клетките се делят, способността им да преживяват и образуването на нови кръвоносни съдове, необходими за растежа на туморите. Част от данните сочат, че могат да стимулират апоптозата – програмираната смърт на увредени клетки и да ограничат прекомерното им размножаване.Изследвани са и механизми, чрез коитоОтделно внимание се обръща и на някои антиоксидантните защитни системи на клетките, които могат да имат предпазваща роля в ранни етапи рак.Канелата има и благоприятно въздействие върху чревната микробиота – фактор, който все по-често се свързва и с риска от развитие и прогресия на някои видове рак, особено на дебелото черво.Полифенолите в канелата се активират от чревните бактерии и могат да подпомогнат здравето на чревната бариера и имунния отговор. Наблюдавани са и умерени противовъзпалителни ефекти, включително понижение на маркери като NF-κB и TNFα. Макар ефектите да са сравнително скромни, авторите отбелязват, че дори леко намаляване на хроничното възпаление може да има значение за дългосрочната превенция от това заболяване.През последните десетилетия канелата се изследва и като възможно допълнение към терапията на диабет тип 2. Данните за ефекта ѝ върху кръвната захар обаче остават противоречиви, като механизмът ѝ на действие остава не напълно изяснен. По последователни са изследванията за подобряване на липидния профил от приема ѝ, включително при хора с диабет и сърдечносъдови заболявания.Тепърва ще разбираме за ползите на канелата за здравето, включително и за сериозни заболявания, какъвто е ракът, пише Puls.bg. На този етап канелата може да се разглежда само като допълнителна подкрепа за организма за поддържане на здравето, която може да присъства на трапезата ароматно и красиво.