ЗАРЕЖДАНЕ...
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
©
Масивните звезди завършват своя жизнен цикъл със зрелищен взрив, известен като свръхнова. Според астронома д-р Александър Куртенков, конкретният случай касае умираща масивна звезда, чийто живот е сравнително кратък по космическите стандарти – от няколко до 50-100 милиона години. "Самото избухване се случва преди милиони години, отнема време на светлината да стигне до нас, след което я регистрираме и това се е случило през 2021 година в този случай“, обяснява той.
Структурата на тези звезди наподобява черупка, като химичните елементи са разпределени на слоеве. "В ядрото има желязо, след това отвън аргон, силиций, сяра. По-навън въглерод, азот, кислород и най-отвън водород и хелий“, разяснява д-р Куртенков.
Обикновено мощното светене на масивните звезди ги кара да изхвърлят външните си слоеве от водород и хелий още преди експлозията. Това позволява на учените да наблюдават елементи като въглерод, азот и кислород.
Това, което прави новото наблюдение уникално, е, че по някакъв начин звездата е успяла да изхвърли и тези по-вътрешни слоеве от въглерод, азот и кислород, преди да избухне. "Звездата е била оголена преди избухването и когато ние вече наблюдаваме след избухването, засичаме в спектъра по-вътрешно разположените силиций и сяра“, подчертава астрономът.
Въпреки че избухвания на свръхнови се наблюдават по няколкостотин пъти годишно, това е първият случай, в който учените успяват да видят толкова ясно елементи, разположени изключително навътре в звездата. Откритието "по много екстремен начин потвърждава части от теорията, известни вече от почти 100 години, на ниво, на което не сме очаквали, че е възможно да бъдат потвърдени“.
Сега пред учените стои следващият голям въпрос: "По какъв физически механизъм звездата е успяла да изхвърли тези свои вътрешни слоеве?“. Отговорът ще се търси чрез нови анализи, наблюдения и изграждане на хипотези.
Още от категорията
/
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
17.08
Градът в Европа, който не е регистрирал нито един фатален пътен инцидент през последните 12 месеца
02.08
Красимир Вълчев: Творбите на Иван Вазов са положили основите на съвременния български книжовен език
09.07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Арестуваха един от най-известните изпълнители в света
22:30 / 29.08.2025
Популярна водеща на Нова телевизия слиза от екран, ясно е кой ще ...
21:44 / 29.08.2025
Емануела стана жертва на измама
20:56 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.