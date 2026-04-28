20 младежи от Старопрестолна професионална гимназия по икономика "Д-р Петър Аладжов“ се включиха в третото обучение от програмата на Vivacom

Vivacom проведе третото обучение от програмата Job Lab в Старопрестолна професионална гимназия по икономика "Д-р Петър Аладжов“, град Велико Търново. В него се включиха 20 ученици от 11-и и 12-и клас, а обратната връзка от участници и преподаватели потвърди практическата стойност на програмата и приложимостта на придобитите умения както в училище, така и в бъдещата професионална реализация на младежите.

В рамките на уъркшопа младежите се запознаха със същността и значението на т.нар. меки умения, сред които емоционална интелигентност, критично мислене, гъвкавост, адаптивност, решаване на проблеми, комуникационни умения и увереност при представяне на идеи.

"За нас е изключителна гордост, че станахме част от програмата Job Lab, чрез която нашите ученици придобиха безценни практически умения за своята бъдеща кариера. Благодарим на Vivacom и техните партньори за възможността да надградим академичните знания на младежите с ключови компетенции като емоционална интелигентност, работа в екип и критично мислене. Пожелаваме успех на най-активните ни възпитаници, които ще имат честта да представят училището ни на финалния етап в реална работна среда в София“, споделя Васил Василев, директор на Старопрестолна професионална гимназия по икономика "Д-р Петър Аладжов“.

Участниците трябваше да разработят в екип собствени стратегии, насочени към решаване на конкретни проблеми в училищната среда. В заключителната част те представиха своите проекти - инициативи за сплотяване на учениците чрез доброволчество, както и стратегия за подготовка за участие в интервю по програма "Еразъм+“.“

"Програмата беше наистина интересна и полезна – научих нови неща, като например как да направя план за бъдещото ми развитие. Също така подобрих уменията си за работа в екип чрез различни практически задачи и игри“, сподели Елена, ученик в 11 клас.

Велико Търново е третият град, в който Job Lab навлиза след успешно проведените обучения в София и Варна. Програмата продължава да набира скорост с всеки следващ уъркшоп, достигайки до все повече млади хора в различни части на страната.

Vivacom реализира Job Lab в партньорство с организацията "Развий се“, чиито сертифицирани обучители водят заниманията чрез интерактивни формати, активна работа и упражнения. Инициативата е вдъхновена от успешния опит на United Group - майката компания на Vivacom - в Словения, Босна и Херцеговина и Хърватия, като българското издание ще бъде надградено със специален модул за младежи от преходни жилища.

Предстоящият финален етап от програмата ще се проведе в централата на Vivacom в София, където най-активните участници от всички градове ще имат да се потопят в реална работна среда, както и да преминат през допълнителни обучения за подготовка за интервю за работа, AI и дигитални умения.