Удариха принц Хари
Малкият син на Чарлз III продължава да живее пълноценно в Америка, след като реши да се оттегли от обществения живот като висш член на кралското семейство, заедно със съпругата си Меган Маркъл. Херцогът на Съсекс обаче продължава да предизвиква противоречия, тъй като много фенове са недоволни от решението му да се премести.
Според Page Six, принцът е направил изненадващо посещение на Световното първенство по снежно поло в град Аспен, Колорадо. Организаторите били смаяни, когато кралският представител се появил случайно, за да гледа мачовете в четвъртък (18 декември), и скоро бил привлечен да играе в един от мачовете.
По време на мача принцът яхнал коня си и препускал наоколо, опитвайки се да спечели жизненоважна точка, за да помогне на отбора да се класира за следващия кръг. Но според запознати, нещата взели неудобен обрат, когато ръката на принца била закачена от чук на противника.
Свидетели, които са гледали мача, казаха, че ръката му е била "отрязана“ от сина на емблематичния играч на поло Начо Фигерас, който е размахвал чука си. Един източник каза, че играта е трябвало да бъде прекъсната за известно време, за да може той да прегледа контузията и да се "отърси от нея“.
Принцът продължил да участва в състезанието заедно с отбора си, въпреки че в крайна сметка загубили мача и били елиминирани. Според очевидци, коментаторът наричал Хари "Хари Уелс“.
Това обаче не беше първата игра, която той играеше, тъй като тайно се беше съгласил да участва в мач и предния ден. Източници, близки до организацията на турнира, казаха, че не са имали представа, че принцът ще участва.
