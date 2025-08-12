Удря ни мощна магнитна буря. Това става ясно от сайта на Meteo agent. Тя е с Kp индекс 5.Междувременно геомагнитната буря е една от последните за този период. През последните дни от 8 август до 11 август сме били в серия от магнитни бури, всички с интензитет на Kp индекса 6 или малко над него.Метеочувствителните хора могат да изпитват силно главоболие, нарушения в съня, разконцентриране във вестибуларния апарат и най-вече промени в нормалното кръвно налягане при силна геомагнитна активност и изригвания на Слънцето.Ефектите от магнитната активност се свързват също със значително повишена честота на тревожност, депресия, биполярно разстройство.Сред другите негативни ефекти от магнитните бури върху здравето ни са сърцебиене и чувство за общо неразположение.