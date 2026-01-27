SkyNews.
Твърди се, че 77-годишният монарх е "ултра придирчив" към вкусовите си рецептори, като строгите правила създават "задкулисни главоболия" за кралските готвачи.
"Чарлз има много ясни антипатии, когато става въпрос за храна. Той е супер придирчив и шоколадът, кафето и чесънът са напълно изключени, което означава, че готвачите трябва да планират всяко меню около тези ограничения и да гарантират, че нито един от тези вкусове не се появява никъде близо до чинията му", каза вътрешен човек пред RadarOnline.
Що се отнася до това, което Негово Величество яде, закуската според сведенията включва яйце - сварено за две до три минути, обелено и скрито под листата на салатата.
Обядът и вечерята винаги трябва да се сервират с гарнитура салата, а според сведенията, Кралят пие само чай от насипни листа, приготвен в чайник, с добавен директно органичен мед.
Също така Негово Величество пътува със собствени принадлежности за хранене, включително сребърен контейнер със "специална морска сол" и "специална възглавница", на която предпочита да седи.
"Ултра придирчив": Трите кулинарни забрани на крал Чарлз III
©
Още от категорията
/
Пилот: Най-опасното, което може да се случи при турбуленция, е да бъде ударен пътник, ако не е със закопчан колан
09:22
Романът "И избави ни от лукавия" представлява калейдоскоп от различни човешки съдби в Ирландия
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ: В следващите 24 часа нова снежна покривка
13:57 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.