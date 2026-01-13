Сериозен скок в хонорарите на фолк изпълнителите, свързани с лейбъла "Пайнер“, изненада ресторантьори и организатори на събития. От 1 януари 2025 г. тарифите са осезаемо по-високи, като някои от звездите вече излизат в пъти по-скъпо, отколкото през предходната година.Според актуализираната оферта на "Пайнер“, Преслава без бенд вече струва 15 000 лева, а ако искате да я чуете с бенд, цената скача до 20 000 евро.Анелия е с базов хонорар 10 000 лева, но ако включва музикален съпровод, тарифата ѝ се удвоява.Сред най-желаните и съответно най-скъпи имена са още:Джена – 12 000 лв.Ивана – 12 000 лв.Галин – 11 000 лв.Теди Александрова – 10 000 лв.Глория – 10 000 лв.Цените са без ДДС, а към тях се добавят пътни разходи – гориво за лек автомобил и нощувка за изпълнителя и екипа му.В хонорарния лист фигурират и изпълнители, които не са част от Пайнер, но се предлагат чрез компанията – като Тони Дачева, Роксана, Малина, Глория и Антонио.Организаторите трябва да имат предвид, че за дати като 14 февруари, 8 март, 24 май и 8 декември, цените автоматично се увеличават.Също така, участието в повечето случаи е на плейбек, тъй като изпълнителите избягват да пеят на живо заради недобрите акустични условия в заведенията, пише "Блиц".