© twitter.com/RB_English Григор Димитров се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия. 32-годишният българин победи представителя на домакините Танаси Кокинакис с 6:3, 6:2, 4:6, 6:4 за 3:29 часа игра на "Джон Кейн Арена" в Мелбърн.



Световният номер 13 в света реализира 8 аса, с 4 по-малко от противника си. Димитров допусна 1 двойна грешка, докато 27-годишният австралиец с гръцки корени сбърка 3 пъти.



Родният състезател отрази 7 от 8 възможности за пробив на Кокинакис и на свой ред го проби 4 пъти.



Съперник на Григор в следващия кръг е португалецът Нуно Боржеш.



Grigor Dimitrov al terzo round ✅



Era annunciato come uno di quelli che potrà fare strada a Melbourne Grigor, e non sta deludendo.



