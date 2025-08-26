Един от най-забележителните обекти край Шумен отваря врати за посетители. Пещерата "Бисерна“ ще бъде отворена за посещения от 3 септември 2025 г. Влизането ще става само след предварително записване в дирекцията на тел. 054/ 800 765 в делнични дни.Работното време за посещение на пещерата е от сряда до неделя включително, както и в празничните дни. Не работи в понеделник и вторник, информира "Дестинация Шумен".В делничните дни часовете на влизане са 10:00 ч., 11:30 ч. и 13:00 ч. , а в празничните и почивните дни групи ще се приемат съответно от 10:00 ч., 11:30 ч., 13:00 ч. и 15:00 ч.До пещера "Бисерна“ се стига пеша. Превозни средства могат да бъдат паркирани до вилата на Община Шумен. Пешеходните маршрути са два – от парк "Кьошковете“ през маркиран маршрут "Урок по горската пътека“ и от вилата на Община Шумен. Указателни табели има по всички посочени маршрути.Разходката в пещера "Бисерна“ е дълга около 800 метра в едната посока. Температурата е 10 градуса и затова е необходимо посетителите да имат топла дреха. Заради високата влажност и пещерните води се препоръчва туристите да са с подходящи затворени обувки.Пещерата е със статут на обект за научни изследвания и дом на прилепни колонии, заради което отваря за туристи два пъти годишно според утвърден режим.ЦЕНИ:Възрастни: 10 лвУченици, студенти, деца, пенсионери - 8 лвХора с ТЕЛК и деца до 7-годишна възраст - безплатно