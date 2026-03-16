Уникална поляна с кокичета зарадва жителите на Варненска област.Т. Тодоров показа находище на красивото цвете до Аврен и написа:"Природата отново ни показва своята магия.В нашата гора първите кокичета се подават между дърветата – нежни, бели и сияещи като малки светлинки.Те ни напомнят, че всяка пролет носи ново начало и красота, и че понякога най-малките неща могат да ни донесат най-голяма радост."Когато цъфнат кокичетата, варненци отскачат на разходка и до "Гората с кокичетата" край Дончево, където цъфтят хиляди, а цветовете покриват земата като с килим.