Содата бикарбонат, позната още като сода за хляб, е един от тези продукти, които присъстват в кухнята на всяко едно домакинство. И макар да се използва най-вече за печива, употребата ѝ всъщност се простира и отвъд готварските рецепти.Тази универсална и многофункционална съставка има разнообразни приложения за здравето и личната хигиена. Ето шест такива примера.Причината содата за хляб да е често срещата съставка в домакински продукти, както и продукти за лична хигиена, са антибактериалните ѝ свойства. А само с щипка от нея можем да предотвратим размножаването на гъбички и упоритите миризми по дрехите с петна от пот. Все пак, по тях се задържат бактерии, като влагата от потта е идеална среда за размножаването им.Приемането на сода за хляб с малко количество вода е често срещана практика за облекчаване на симптомите на стомашен рефлукс. Ефективното ѝ действие се дължи на това, че содата е естествено алкална и може да помогне за понижаване на pH на стомашната киселина. Важно е обаче да отбележим, че консумацията на големи количества сода за хляб може да доведе до странични ефекти, сред които повръщане, диария и дехидратация. Затова и не бива да прекаляваме с употребата ѝ - препоръчителната доза е не повече от 1/4 до 1/2 чаена лъжичка.Друго често срещано и ефикасно приложение на содата бикарбонат е като естествено домашно средство за избелване на зъби. Всъщност, в много пасти за зъби тя е част от съставките и се смята за ефективна и безопасна. Ефектът ѝ се дължи на лекия абразив, който помага за премахването на петна и плака от повърхността на зъбите. А благодарение на това, че е естествено алкална, може да помогне и за неутрализирането на киселини от бактериите в устата. Необходимо е просто да смесим равни части сода бикарбонат и вода (по около една супена лъжица от всяко) до получаване на гъста паста, след което да я разнесем върху зъбите с четка.Ухапванията от насекоми често причиняват неприятен сърбеж, но понякога се случва да не разполагаме с подходящо успокояващо средство. В такива ситуации содата за хляб може да ни е от помощ. За целта смесваме една супена лъжица сода с достатъчно вода, така че да се получи паста, която да нанесем върху ухапването. Оставяме да престои за 10 минути, след което изплакваме засегнатото място.Освен че успокоява сърбящата кожа вследствие на ухапвания от насекоми, содата за хляб е ефективна и за облекчаване на вагинален сърбеж. Добре е да се има предвид обаче, че тази съставка може да се използва като домашно средство, стига вагиналният сърбеж да не е съпроводен с други симптоми. Четири супени лъжици сода за хляб, добавени към вана с топла вода, са напълно достатъчни.Содата за хляб е добре позната и със способността си да абсорбира миризми, което я прави популярна съставка в естествени дезодоранти. Приготвянето на паста от сода за хляб и вода, и нанасянето ѝ върху подмишниците, докато изсъхне напълно, помага за намаляване на телесната миризма и балансиране на киселината върху кожата ни. Освен срещу телесната миризма обаче, тази съставка е ефективна и срещу миризмите в хладилника. За да се отървем от тях е достатъчно да оставим отворена кутия сода за хляб в уреда.Благодарение на леката си абразивност, содата помага и по-лесно да почистим почти всичко - от чифт маратонки до различни домакински уреди. Полезна е и в предотвратяването на мухъл в хладилника. За целта е необходимо да почистваме вътрешността му на всеки няколко месеца, с помощта на разтвор от една супена лъжица сода бикарбонат и един литър вода. След като почистим уреда, отмиваме с чиста вода и го подсушаваме, пише Parade, цитиран от lifestyle.bg.