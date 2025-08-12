Много домакински уреди продължават да консумират електроенергия, дори когато не се използват. Това явление е известно като "консумация на енергия в режим на готовност“. Макар да изглежда незначително, с времето тази скрита консумация може осезаемо да увеличи сметките ви за ток и да допринесе за излишен разход на ресурси.Ако знаете кои уреди харчат ток, дори когато са изключени или в режим на готовност, ще можете да вземате по-информирани решения – да намалите енергопотреблението, да спестите пари и да намалите екологичния си отпечатък.Кабелните приемници са сред най-големите "виновници“. Дори изключени, те продължават да обновяват програмни справочници и софтуер, а вътрешните им дискове остават активни. Средно един приемник консумира около 16 вата в режим на готовност – или 116,8 kWh годишно, изчислява компанията за монтаж на соларни системи NuSolas. Ако имате повече от един, разходът се умножава.Дори когато екранът е тъмен, телевизорът обикновено не е напълно изключен. В режим на готовност той може да харчи около 13 вата.Ако стои така 20 часа в денонощието, това прави близо 7 300 часа годишно. Новите модели са по-икономични – често под 2 вата – така че смяната на стария телевизор може да ви донесе осезаеми спестявания.Игрални конзоли като PlayStation и Xbox често остават в режим "instant-on“ (незабавно включване), готови да се стартират бързо. За да намалите това енергийно разхищение, превключете конзолата на енергоспестяващ режим или я изключвайте напълно, когато не я използвате.Независимо дали става въпрос за лаптоп или настолен компютър, устройството продължава да консумира ток, дори когато е в режим на готовност.Лаптопите обикновено използват около 7 вата, а настолните компютри –приблизително 9,5 вата. Ако лаптопът стои в готовност по 22 часа на ден, това може да доведе до около 57 kWh годишно.Перални, микровълнови печки и сушилни може да изглеждат изключени, но в режим на готовност консумират между 1 и 6 вата.Макар и да изглежда малко, с времето тази консумация може да добави осезаема сума към годишната ви сметка за ток.Един от най-лесните начини да спрете изтичането на енергия в режим на готовност е просто да изключвате уредите от контакта, когато не ги използвате. Телевизори, зарядни устройства, кухненски уреди и друга електроника могат да бъдат изключени напълно, което прекратява консумацията им на ток.Тази малка промяна може да окаже голямо влияние върху сметката ви за електричество. Когато подменяте старите уреди, избирайте модели с етикет Energy Star, тъй като те са проектирани да използват по-малко енергия, дори в режим на готовност, и ще ви спестяват пари в дългосрочен план, съветват от businessnovinite.Добра идея е също да използвате разклонители с ключ, за да изключвате няколко устройства наведнъж само с един бутон, без да се налага да ги вадите поотделно от контакта, като така те не консумират ток, когато не се използват.