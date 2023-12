Уроци по бъдеще в училищата в Бразилия и в още 15 държави по света

© 15 държави започват въвеждане в учебните си програми методологията за изучаване на бъдещето. Целта е да се подготви критичното мислене на децата, да им се обясни какво е описателно бъдеще и какво е визионерско и ценностно. Това коментира футурологът доц. д-р Мариана Тодорова в предаването "Сценарий от бъдещето“ на Радио "Фокус“ с водещ Ива Дойчинова.



Идеолог на програмата Teach the Future е известният футуролог Питър Бишъп. Инициативата цели насърчаване и подкрепа на преподаватели при въвеждане на изучаване на бъдещето в класове и училища на всички нива.



Заедно с Роза Алегрия – независим футуролог, учител и лидер на центъра Teach the Future в Бразилия, споделят знанията и опита си с общността. Роза се занимава с темата за бъдещето като активист, не като теоретик. От 2015 г. тя се опитва да въведе програмата като предмет в училище, за да могат децата да имат съзнание как да боравят с бъдещето, как да се опитват да го прогнозират, с какви подходи да работят така, че да не бъдат изненадани и да са адекватни на времето.



"В момента в Бразилия покриваме значителна част от училищата, обучаваме учители да въведат методи и концепции на футуристичното мислене в учебните им програми по забавен начин – чрез видеа, игри, изложби и изкуство“, разказва Роза Алегрия.



В света инициативата Teach the Future достига повече от 15 страни в Африка, Азия, Латинска Америка и Европа. "В Бразилия конкретно имаме четири примера за споделяне. Едно обществено училище води часове по бъдещето, един час седмично. Още три училища предоставят уроци по бъдеще на децата. Това за нас е победа, защото не е лесно да промените парадигмата в образователната система, която обикновено се фокусира върху миналото, а не върху бъдещето. Те преподават миналото, защото миналото е видимо, миналото е доказано. Бъдещето не съществува, но бъдещето е територия, в която ще живеем. Така ще създадем решения от бъдещето. То е това, което се случва.



Доц. Мариана Тодорова разказа, че Роза Алегрия е предложила и в България да бъдат изпратени експерти, които да представят тази концепция пред Министерство на образованието и науката и да споделят опита и резултатите от нея.