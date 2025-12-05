Утре в почти цялата страна е обявен жълт код за значителни валежи
© НИМХ
В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони.
Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 6° и 11°.
През първите дни от следващата седмица облачността ще се разкъса, в много райони и ще намалее, а вятърът ще отслабне и ще стихне. Отново на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност.
Минималните температури ще са най-ниски в началото на седмицата, близки до 0°, а дневните бавно ще се повишават и в четвъртък максималните ще са между 12° и 17°. В петък с усилване на вятъра от северозапад ще премине атмосферен фронт. Облачността ще се увеличи, но само на отделни места ще превали слабо. Дневните температури слабо ще се понижат.
