Увеличава се средната продължителност на живота: Жените живеят година повече от мъжете
Документът включва информация за изпълнени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта, подобряване на общото здравословно състояние на населението, намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, както и адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението. Отчетените мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции и към развитието на качеството на човешките ресурси.
Акцент в Отчета е оказаната подкрепа за семействата и децата. През 2024 г. еднократни помощи за ученици са изплатени за близо 250 000 деца. За осигурителни обезщетения за бременност и майчинство са изплатени над 669 милиона лева, а за помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца - над 662 милиона лева.
Данните показват, че през 2024 г. населението на България е намаляло с 8121 души. В края на годината в страната ни са живеели 6 437 360 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз (ЕС).
През 2024 г. 52 189 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. От тях 51.5% са граждани на страни извън ЕС, 34.9% имат българско гражданство, а 13.6% са граждани на държави от ЕС.
