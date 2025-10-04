ЗАРЕЖДАНЕ...
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
© Фейсбук
"След над 8 години като лице на Български Спортен Тотализатор, раздялата ми с предаването беше всичко друго, но не и достойна.
На последното ми предаване, миналия четвъртък, новото управление на БСТ, без никакво предупреждение, ми връчиха документи за "закриване на щата“.
Не получих шанс да се сбогувам в ефир със зрителите. Не получих шанс да кажа "благодаря“ и да се сбогувам с колегите си.
Не знаех, че това е последното ми шоу.
Никой не беше уведомен за това.
Това беше тежък и шокиращ финал на един дълъг път.
Обичам екипа си и ще пазя спомените от тези години. Благодаря на Део - най-страхотният партньор в ефир и изключителен приятел през всички тези години.
Благодаря на колегите си, които завинаги ще помня - моето второ семейство.
И най-вече - благодаря на вас, зрителите. Вие бяхте моята сила и моята истинска опора през всичките години
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Емануела прибира 16 000 лв. от участие
23:01 / 03.10.2025
Истинско чудо очаква няколко зодии уикенда
22:37 / 03.10.2025
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:13 / 03.10.2025
Симона на Глория: Любовта предпочитам да я запазя за себе си
21:13 / 03.10.2025
Ето от кого е бременна Стефани от "Биг брадър"
21:12 / 03.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.