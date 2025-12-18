Уж са заедно, но май не са
48-годишната футболна звезда и 39-годишният супермодел обаче не бързат да обявяват нещата официално, тъй като според множество източници Брейди и Шейк "не са в сериозна връзка".
"Том и Ирина са на едно мнение, а именно, че не търсят нищо сериозно. Те намират време да бъдат заедно, когато могат, и това е всичко", споделя вътрешен източник. "И двамата не излизат с никого другиго; и двамата са официално необвързани, ако някой пита."
Брейди и Шейк започват връзка през юли 2023 г., след като се запознават на сватба на общ приятел в Италия, пише dir.bg.
Оттогава двамата подхранват слуховете за връзка с много снимки пред дома на Брейди в Лос Анджелис, срещи на суши в Ню Йорк и романтично бягство до Лондон.
